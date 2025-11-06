Саратовцы попросили чиновников убрать старые автомобильные покрышки со дворов

В саратовских пабликах появилось обращение жительницы по имени Татьяна о нарушении экологического и пожарного законодательства.

По ее словам, на улицах Рабочей и Шевченко размещены автомобильные шины, что запрещено для использования в качестве ландшафтного декора на общественных территориях.

Горожанка указала, что покрышки создают угрозу загрязнения окружающей среды и повышают пожарную опасность. Она потребовала утилизировать шины и предотвратить подобные нарушения в будущем.

В администрации Октябрьского района оперативно отреагировали на обращение, пообещав убрать шины в ближайшее время.

Ольга Сергеева