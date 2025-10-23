В Саратове из машин воруют канистры с бензином, злоумышленников ищут

В Саратове полиция разыскивает преступников, совершающих кражи из припаркованных автомобилей.

Как сообщили в городском УМВД, за одну ночь было зарегистрировано два подобных инцидента.

В Заводском районе неизвестные проникли в иномарку и похитили набор ключей и 20-литровую канистру с бензином. В Ленинском районе из отечественного автомобиля пропали 15 тысяч рублей, оставленные в бардачке.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, что несмотря на недавнее снижение цен, бензин в Саратовской области остается самым дорогим в Приволжском федеральном округе.

Ольга Сергеева