Певец Рома Зверь прогулялся по Саратову перед концертом

Вокалист группы «Звери» Роман Билык (известный как Рома Зверь) 1 ноября совершил прогулку по Саратову перед своим концертом.

Музыкант опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную на улице Волжской, сопроводив ее комментарием о прекрасной погоде для прогулок. Подписчики высоко оценили снимок, отметив, что артист выглядит довольным.

Этот визит стал первым с февраля 2019 года, когда предыдущий концерт «Зверей» в Саратове вызвал обоюдные претензии. Тогда музыкант критиковал зрителей за использование телефонов во время выступления, а поклонники жаловались на излишний негатив со стороны артиста и преобладание «караоке-формата».

После саратовского выступления группа продолжает гастрольный тур — следующий концерт состоится в Пензе.

Ольга Сергеева