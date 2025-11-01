Жители Саратовской области погибли на фронте в ходе спецоперации

Новости Саратова
В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие, призванные из разных районов Саратовской области.

Соответствующая информация была распространена местными администрациями.

Среди погибших:

  • Сергей Ларин (уроженец Петровска) и Федор Поединцев (балаковец) из Балаковского района;
  • ефрейтор Дмитрий Иванов и рядовой Иван Ларин из Вольского района;
  • Орынгали Батыргалиев из Озинского района, работавший механизатором;
  • Геннадий Сергеев (Ровенский район), Владимир Сердобинцев (Романовский район) и Сергей Артюшкин (Пугачевский район).

Биографические данные большинства погибших в опубликованных сообщениях не приводятся.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте военных ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева