Жители Саратовской области погибли на фронте в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие, призванные из разных районов Саратовской области.

Соответствующая информация была распространена местными администрациями.

Среди погибших:

Сергей Ларин (уроженец Петровска) и Федор Поединцев (балаковец) из Балаковского района;

ефрейтор Дмитрий Иванов и рядовой Иван Ларин из Вольского района;

Орынгали Батыргалиев из Озинского района, работавший механизатором;

Геннадий Сергеев (Ровенский район), Владимир Сердобинцев (Романовский район) и Сергей Артюшкин (Пугачевский район).

Биографические данные большинства погибших в опубликованных сообщениях не приводятся.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте военных ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева