Жители Саратовской области погибли на фронте в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие, призванные из разных районов Саратовской области.
Соответствующая информация была распространена местными администрациями.
Среди погибших:
- Сергей Ларин (уроженец Петровска) и Федор Поединцев (балаковец) из Балаковского района;
- ефрейтор Дмитрий Иванов и рядовой Иван Ларин из Вольского района;
- Орынгали Батыргалиев из Озинского района, работавший механизатором;
- Геннадий Сергеев (Ровенский район), Владимир Сердобинцев (Романовский район) и Сергей Артюшкин (Пугачевский район).
Биографические данные большинства погибших в опубликованных сообщениях не приводятся.
Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте военных ВС РФ не разглашается.
Ольга Сергеева