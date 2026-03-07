Пионовидная роза стала лидером цветочных продаж перед 8 Марта в Саратове

Флористы рассказали, какие цветы саратовцы дарят прекрасным дамам на Международный женский день.

За несколько дней до праздника цветочные магазины Саратова работают в усиленном режиме. Продавцы букетов рассказали, какой товар пользуется наибольшей популярностью у горожан в этом году.

Безусловным фаворитом сезона стала пионовидная роза. Ее выбирают за стойкость, насыщенные оттенки и способность сохранять свежий вид до двух недель. На втором месте — альстромерия. Эти изящные цветы предпочитают те, кто хочет удивить небанальным подарком, чаще всего для подруг и коллег.

Хризантемы остаются универсальным выбором для учителей, мам и бабушек — это практичный и бюджетный вариант. Тюльпаны же по-прежнему считаются весенней классикой, без которой не обходится ни одно 8 Марта. Саратовцы отдают предпочтение белым и розовым сортам.

В этом году горожане все чаще выбирают нежные оттенки вместо классических красных роз, а также монобукеты, авторские композиции с эвкалиптом и цветы в шляпных коробках. Специалисты советуют заказывать букеты заранее и не бояться экспериментов — нестандартный подарок запоминается ярче привычной дюжины роз.

Ольга Сергеева