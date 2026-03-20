ПИУ РАНХиГС приглашает принять участие в Молодежном научно-образовательном форуме «Мы – управленцы!»

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС 15-17 апреля 2026 года проводит Молодежный научно-образовательный форум студентов, магистрантов, аспирантов «Мы – управленцы!», в рамках которого пройдут круглые столы, мастер-классы и дизайн-сессии.

Самым крупным мероприятием Форума станет Всероссийская научно-практическая конференция «Россия и глобальные вызовы многополярного мира: человек, экономика, управление, право».

В числе основных направлений работы конференции: «Взаимодействие государства и гражданского общества: теоретико-правовой аспект», «Поведенческие факторы экономических процессов: методология, теория, практика», «Концепция устойчивого развития: новые контуры управления предприятиями», «Проектный нетворкинг: студенческие инициативы в муниципальном управлении», «Стратегии молодежной политики в эпоху глобальных изменений» и многие другие.

Прием заявок на участие в конференции осуществляется до 5 апреля 2026 года.

Планируется издание сборника по материалам конференции. Статьи принимаются до 20 мая 2026 года. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ).

