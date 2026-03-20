В Саратовской области предложили учредить День поисковика



В Саратовской области может появиться новая памятная дата – День поисковика. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов Саратовской областной Думы.



Как рассказал соавтор законопроекта, спикер регионального законодательного собрания Алексей Антонов, установление официальной даты является знаком признания важности труда сотен добровольцев.

«Поисковые отряды помогают вернуть из небытия имена защитников Отечества, и это очень важно не только для потомков тех, кого унесла война, но и для всех нас. Ребята на деле видят, какой ценой досталась Великая Победа, учатся беречь память о своих предках, о земляках. Учреждением Дня поисковика мы хотим подчеркнуть роль этой миссии для региона», – прокомментировал Председатель областной Думы.



Памятную дату предлагается отмечать 13 марта. Соавтор законопроекта, Герой России Александр Янклович отметил, что день выбран не случайно. 38 лет назад, 13 марта 1988 года, открылся Первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов. В нем приняли участие 106 командиров поисковых отрядов из многих регионов страны, включая Саратовскую область. На сегодняшний день в регионе действуют 15 поисковых отрядов, объединяющих более 300 человек.



В День поисковика планируется проводить торжественные церемонии открытия «Вахты Памяти» и награждения отличившихся участников движения.