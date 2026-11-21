С 18 ноября по 3 декабря на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета проходит проект «Звёзды российского балета в классическом репертуаре».

После нескольких лет паузы город вновь увидел на своей сцене премьеров Большого и Мариинского театров — и, судя по первому вечеру, интерес к событию оказался выше любых ожиданий.

Новый формат

Фестиваль, регулярно проходивший в Саратове с 2013 по 2019 год, возвращается в обновлённом формате. Организаторы отказались от пёстрого смешения стилей в пользу концентрированного классического репертуара: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель» и «Щелкунчик». Главные партии во всех четырёх спектаклях исполняют приглашённые солисты — ведущие артисты Большого театра, Мариинского театра и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Для Саратова это событие имеет особый вес. Местная балетная труппа и публика несколько лет были лишены возможности видеть на своей сцене исполнителей такого уровня в рамках фестивального формата. Возвращение проекта — не просто очередная афиша, а сигнал о том, что город вновь включён в общероссийскую балетную повестку.

Открытие: аншлаг и «Лебединое озеро»

18 ноября фестиваль открылся показом балета Чайковского «Лебединое озеро». Спектакль прошёл при полном зале — саратовская публика тепло встретила артистов, а по завершении постановки зрители ещё долго не отпускали исполнителей со сцены, сопровождая их выходы продолжительными аплодисментами.

Главные партии исполнили Иван Михалёв — премьер балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат конкурса имени Галины Улановой и дипломант «Арабеска», — и Елена Свинко, первая солистка Мариинского театра. В её активе — высшая национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль» за партию в балете «Катарина, или Дочь разбойника» (2023), а также премия журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Звезда балета».

«Дорогие зрители, спасибо вам за тёплый приём. Мы были очень рады сегодня выступать для вас и посетить ваш чудесный город. До новых встреч!» — поделилась впечатлениями Елена Свинко.

В списках Forbes значатся

Саратовский театр оперы и балета остаётся одной из ключевых площадок Поволжья, но приглашение артистов уровня Большого и Мариинского — событие, выходящее за рамки обычной гастрольной практики. Ряд участников фестиваля вошёл в число номинантов рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Искусство», что добавляет проекту не только художественный, но и репутационный вес.

Особый интерес к фестивалю проявился ещё на этапе продажи билетов: все билеты на четыре фестивальных показа были распроданы всего за несколько дней после старта продаж. Для зрителей это редкая возможность увидеть на родной сцене исполнителей, чьи имена хорошо известны ценителям хореографического искусства, и вновь встретиться с произведениями, составляющими основу мирового балетного наследия.

«„Звёзды российского балета в классическом репертуаре“ — это не только серия гастрольных показов, но и продолжение важной культурной традиции Саратова, укрепление творческих связей с крупнейшими театрами страны и возможность приобщения широкой аудитории к высокому классическому искусству», — отметили в пресс-службе театра.

Ольга Сергеева