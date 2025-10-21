В Саратове готовят специалистов для новой больницы Хвалынска

Депутаты Саратовской областной Думы назвали строительство новой Центральной районной больницы в Хвалынске важным шагом в развитии здравоохранения региона.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о найденном решении по строительству за счет привлеченных средств нового медицинского учреждения, которое заменит старое, находящееся в аварийном состоянии здание.

«Отличная новость для всех жителей Хвалынска и всего района, — отметила депутат Светлана Медведева. — Решение, которое позволит возвести современное медицинское учреждение уже в 2026 году, говорит о высоком приоритете этого вопроса. Очень важно, что старое здание больницы, наконец, получит достойную замену. Это реальный шаг в развитии здравоохранения, который дает людям уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за работу и внимание к проблемам малых городов!».

Депутат Андрей Еремин подчеркнул, что новая ЦРБ не только укрепит здоровье жителей, но и поспособствует развитию туристической инфраструктуры курортного Хвалынска. Он напомнил, что по инициативе Вячеслава Володина в Хвалынске, а также в других райцентрах построено служебное жилье для врачей, что помогает решить проблему дефицита кадров.

«В настоящее время в Саратовском медицинском университете на специалитете обучаются 17 целевиков для Хвалынской РБ. Теперь они еще более мотивированы на качественную подготовку и возвращение в родной регион», — рассказал Еремин.