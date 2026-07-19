Площадь Кумысной поляны в Саратове увеличена до 7 тысяч гектаров

В Саратове продолжается масштабное расширение природного парка «Кумысная поляна».

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, за последние пять лет площадь особо охраняемой природной территории увеличилась на 2,4 тысячи гектаров и теперь составляет почти 7 тысяч гектаров. Работа ведётся при поддержке Правительства Саратовской области и под контролем профильного ведомства.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на встрече с представителями министерства поставил задачу продолжить масштабную высадку новых деревьев на Кумысной поляне. Только этой весной в природном парке высадили 5,5 тысячи саженцев. Теперь объёмы работ планируют увеличить, осваивая свободные участки, в том числе земли, которые недавно вошли в состав охраняемой территории.

Особое внимание уделят выбору пород деревьев. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина высаживать будут только те виды, которые лучше всего приживаются в местных условиях. Кумысная поляна остаётся главным «зелёным щитом» города.

Работа по сохранению и расширению особо охраняемых природных территорий ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Сергеева