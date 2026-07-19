Жители Энгельсского района обеспокоены состоянием пруда: минприроды проводит проверку

В Энгельсском районе Саратовской области жители садовых товариществ обратились в министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Поводом для обращения послужила обеспокоенность состоянием пруда, который на протяжении десятилетий был центром притяжения для нескольких СНТ.

Обращение находится на контроле Правительства Саратовской области.

Водоём, ещё недавно считавшийся местным аналогом курорта с целебной водой, сегодня источает запах сероводорода и заметно мелеет. По словам местных жителей, за последние три года уровень воды снизился более чем на метр.

Дно покрылось слоем ила толщиной более двух метров — именно он, как считают жители, блокирует родники, которые исторически подпитывали водоём.

Как сообщили жителям в ответ на обращение в минприроды региона, пруд относится к каскаду прудов закрытого типа — без проточной воды, питание которого исторически обеспечивали исключительно родники. Заиливание дна и зарастание берегов камышом за годы значительно ухудшили состояние водоёма.

На место выехали местные активисты, представители фонда «Экосфера» и партии «Новые люди». Пробы воды для лабораторного анализа взяли совместно — по итогам исследования станет понятно реальное состояние водоёма и возможные варианты его спасения.

Работа по сохранению водных объектов ведётся по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева