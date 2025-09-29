Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»

В начале сентября в экопарке «Олений остров» в Татищевском районе на свет появилась маленькая олениха. Региональное минприроды инициировало проведение конкурса на имя для малышки, предложив написать варианты в официальном сообществе в социальных сетях «Саратовская область».

Саратовцы активно включились в выбор имени. И поскольку малышка появилась на свет осенью, что не типично для этого времени года и связано с хорошей кормовой базой в экопарке, многие предлагали имена, связанные с осенью или сентябрем.

«В числе вариантов были Сентябрина, Есения и Зося, а также составные — в честь родителей малышки Антонины и Степана: Тося, Соня и Степанида», — рассказали организаторы конкурса в соцсетях.

Всего поступило более 120 предложений.

Окончательное решение приняли вместе с владельцем экопарка Алексеем Кулицким — малышку назовут Злата, что значит «золотая осень».

Такое имя предложили несколько участников, но первыми были Надежда Л. из Балашова и Екатерина К. из Энгельса.

Победители конкурса получат семейные билеты в экопарк «Олений остров» и смогут лично увидеть Злату.

Сохранение биоразнообразия в регионе соответствует целям и задачам реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.