По всем дорогам региона обеспечен проезд

Для ликвидации последствий снегопадов в районах области в круглосуточном режиме дежурят специалисты Дирекции дорожного хозяйства.



Проезд по всем дорогам регионального значения обеспечен.



На областных транзитных маршрутах в Саратове (ул. Чернышевского, Соколовая, Орджоникидзе, проспект Энтузиастов, Шехурдина, проспект им. 50 лет Октября и др.) сегодня ночью работало 19 единиц техники, израсходовано 410 тонн соли, к 4 часам утра проезд по всем маршрутам был обеспечен. Сейчас дорожники убирают и вывозят снег из прилотковой части дорог.



В Энгельсе на региональных транзитных маршрутах (автомобильная дорога по улицам Лесозаводская, Степная, Советская, просп. Фридриха Энгельса, просп. Строителей и автомобильная дорога по улицам Студенческая, Полиграфическая, Комсомольская) работало четыре единицы техники и израсходовано 66 тонн соли, проезд по этим маршрутам обеспечен.



По мосту «Саратов — Энгельс» проезд также обеспечен.



Специалисты Дирекции дорожного хозяйства – кураторы региональных автомобильных дорог – направлены в районы области для оперативного устранения последствий стихии. Накануне была сложная ситуация на дорогах: снег, буран, шквалистый ветер, скользкость, снежные накаты, местами нулевая видимость. На региональных дорогах наиболее сложные ситуации были на автодороге у села Кирово в Энгельсском районе, а/д «Ровное – Кривояр», у села Большая Чечуйка в Базарно-Карабулакском районе. Для ликвидации последствий на эти участки дорог была направлена дополнительная техника. Из-за недостаточной видимости вводились временные ограничения для движения транспортных средств на всей региональной сети в Красноармейском районе и для движения общественного транспорта в Энгельсском районе. В настоящее время ограничения сняты. Проезд по всем дорогам обеспечен.



На областных региональных дорогах работало 274 единицы техники и израсходовано 4247 тн ПСС. К сложным метеорологическим условиям дорожники были готовы заранее: подготовлена техника, обработаны опасные участки автомобильных дорог, работа по расчистке дорог от снега велась непрерывно. Эта работа продолжается и сейчас, к понедельнику последствия снегопада должны быть полностью устранены. Все работы находятся на контроле у министерства дорожного хозяйства области.



Телефон центральной диспетчерской службы региональных дорог (горячая линия) 8(8452) 499-227. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства области.