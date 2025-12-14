Саратовцы благодарят спасателей за помощь на занесённых снегом дорогах

Экстренные службы Саратовской области продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада.

В социальных сетях жители публикуют слова благодарности за оперативную помощь на трассах и в населённых пунктах.

«Мы выехали. Спасибо большое за помощь, поддержку за бессонную ночь. Дорогу чистят», — пишет Румиса.

«Спасибо. Работа, действительно, впечатляет!» — отмечает Константин Денисов.

Жители региона также благодарят специалистов за восстановление света и тепла в домах.

«Огромное спасибо вольским спасателям, МЧС и дорожным службам, за то что не бросили в беде!» — пишет Анастасия Сергеевна.

Напомним, служба спасения работает в усиленном режиме, привлекая все силы для помощи людям. Для вызова экстренных служб действует номер 112.

Ольга Сергеева