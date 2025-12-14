Саратовцы благодарят спасателей за помощь на занесённых снегом дорогах

Экстренные службы Саратовской области продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада.
В социальных сетях жители публикуют слова благодарности за оперативную помощь на трассах и в населённых пунктах.
«Мы выехали. Спасибо большое за помощь, поддержку за бессонную ночь. Дорогу чистят», — пишет Румиса.
«Спасибо. Работа, действительно, впечатляет!» — отмечает Константин Денисов.
Жители региона также благодарят специалистов за восстановление света и тепла в домах.
«Огромное спасибо вольским спасателям, МЧС и дорожным службам, за то что не бросили в беде!» — пишет Анастасия Сергеевна.
Напомним, служба спасения работает в усиленном режиме, привлекая все силы для помощи людям. Для вызова экстренных служб действует номер 112.
Ольга Сергеева