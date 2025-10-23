Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» отмечены заслуженными наградами

Состоялась торжественное награждение победителей VI регионального патриотического конкурса «Героическая летопись Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Как сообщает министерство внутренней политики региона, мероприятие прошло на площадке Саратовской государственной юридической академии.

Для участия в конкурсе в этом году было подано более 780 заявок из районов области и других регионов страны. Воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, художественные коллективы, солисты творческих объединений, представители национально-культурных организаций в этом году представляли свои работы в четырех номинациях, среди которых: сочинение или эссе на тему «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Или подвиг моих предков», стихи о войне и Победе, песни о Войне и Победе и рисунок «Мы рисуем Великую Победу!».

Призерам конкурса были вручены дипломы. В течение всего мероприятия на сцене звучали песни военных лет, патриотические стихи. Юные участники конкурса представили зрителям красочные хореографические номера.

Почетным гостем церемонии награждения стала заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая. Выступая с приветственным словом, она поблагодарила организаторов за патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и бережное отношение к прошлому, а ребят – за активное участие в конкурсе.

Подготовила Ольга Сергеева