Водитель скончался за рулем «Лады»в Саратове

В Саратове на пересечении улиц Танкистов и Артиллерийской произошло дорожное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля Lada почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время движения.

В результате внезапного недомогания мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями марок Nissan и Lada. Несмотря на случившееся, медицинская помощь уже не потребовалась — водитель скончался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Расследование продолжается.

Алена Орешкина