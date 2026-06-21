Жительнице Саратовской области грозит до 2 лет за заведомо ложный донос о кредите

В Саратовской области 36-летняя жительница Новоузенска стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном доносе.

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Установлено, что женщина просрочила платежи по кредиту. Чтобы избежать выплаты долга, она обратилась в полицию с заявлением, что не брала займ. По её словам, от её имени действовали неизвестные злоумышленники.

В ходе проверки эта информация не подтвердилась. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ольга Сергеева