В городе Балаково запустят производство рельсов для высокоскоростной магистрали

В Балаковском районе запускается крупный инвестпроект в металлургии.

Местные предприятия, входящие в металлургический кластер, уже производят рельсы длиной 150 метров, а в будущем планируется строительство комплекса универсального прокатного стана.

Инициатива, выдвинутая АО «МЗ Балаково», предполагает выпуск до 1 миллиона тонн продукции в год, включая рельсы повышенной прочности. Проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме и включен в каталог наиболее перспективных инициатив.

Ожидается, что новая продукция будет особенно востребована при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Это открывает новые горизонты для развития транспортной инфраструктуры и повышения качества железнодорожных перевозок в России.

Ольга Сергеева