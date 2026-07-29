В Вольске продают кирпичный гараж по цене квартиры под автосервис или склад

В поселке Видим на продажу выставили гараж площадью 30 м² за 2 950 000 рублей.

Цена сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры и стала рекордной для района, сообщает «Вольск.ру».

Объект расположен на участке 23,25 сотки, подключён к электричеству, оборудован автономным отоплением и скважиной. Пространство подходит для автосервиса, склада или подсобного хозяйства.

Для сравнения: в мае в микрорайоне Северный аналогичный гараж продавали за 1,2 млн рублей, а средняя цена по городу — 150–300 тысяч. Новый лот превышает средний показатель в 10–20 раз.

Ольга Сергеева