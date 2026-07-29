За полгода жители области подали более 200 тысяч онлайн-заявлений через Госуслуги

Жители региона активно переходят на электронные госуслуги.

За первое полугодие 2026 года через портал Госуслуг подано свыше 200 тысяч заявлений, причём 52,95% обращений решены без личных визитов и бумажных справок.

На 1 июля порталом пользуются 1,99 млн человек — 83,64% жителей старше 14 лет, из них 91,05% имеют подтверждённую учётную запись.

Самыми популярными запросами стали: информация об успеваемости учащихся (55 858 запросов), сведения об организации образования (34 644) и данные об образовательных программах (10 139). Ряд услуг полностью переведены в цифру: лицензирование управления домами, медицинской и ветеринарной деятельности, приём лесных деклараций и другие.

Первый замминистра цифрового развития Анастасия Черепанова отметила, что жители ценят экономию времени и сил.

«Наша задача — совершенствовать сервисы, делая их простыми и ориентированными на повседневные потребности каждого жителя», — подчеркнула она.

Ольга Сергеева