Под Саратовом 60-летние мужчина и женщина разбились в перевернувшейся иномарке

В Вольском районе Саратовской области близ поселка Спасское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Мицубиси».

По предварительной информации, транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажирка 1964 и 1965 годов рождения соответственно. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ольга Сергеева