Угроза атаки БПЛА: саратовцев просят отойти от окон вглубь комнат

В связи с объявленной в ночь на 27 октября угрозой атаки беспилотников в Саратовской области спасатели напомнили жителям о правилах безопасности.
Специалисты МЧС рекомендуют при звуке сирен немедленно укрыться: в помещениях — отойти от окон, переместившись вглубь комнаты или в помещения без окон с несущими стенами.
Для находящихся на улице или в транспортном средстве необходимо срочно найти укрытие — подземный переход, паркинг или другое защищенное место.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА, ссылаясь на данные Министерства обороны РФ. Также саратовцы получили СМС-сообщения о возможности атаки с воздуха от регионального ГУ МЧС.
Наталья Мерайеф