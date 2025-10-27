Угроза атаки БПЛА: саратовцев просят отойти от окон вглубь комнат

В связи с объявленной в ночь на 27 октября угрозой атаки беспилотников в Саратовской области спасатели напомнили жителям о правилах безопасности.

Специалисты МЧС рекомендуют при звуке сирен немедленно укрыться: в помещениях — отойти от окон, переместившись вглубь комнаты или в помещения без окон с несущими стенами.

Для находящихся на улице или в транспортном средстве необходимо срочно найти укрытие — подземный переход, паркинг или другое защищенное место.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА, ссылаясь на данные Министерства обороны РФ. Также саратовцы получили СМС-сообщения о возможности атаки с воздуха от регионального ГУ МЧС.

Наталья Мерайеф