В Саратовской области ночью объявили угрозу атаки БПЛА, закрыли «Гагарин»

Власти Саратовской области в 02.09 понедельника 27 октября распространили экстренное предупреждение о возможной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее заявление губернатор Роман Бусаргин разместил на своей странице в Telegram.

Как сообщается в официальном обращении, сигнал о воздушной угрозе поступил от Министерства обороны, после чего все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о временной приостановке работы воздушной гавани Саратова «Гагарин». Ранее аналогичные ограничительные меры были введены в волгоградском аэропорту.

Напомним, что в последнее время атаки украинских беспилотников на регион активизировались. Однако системы ПВО успешно справляются с их обезвреживанием.

Наталья Мерайеф