Под Саратовом анонсировано строительство овощного комплекса за 2,4 млрд

На встрече инвестиционного совета при главе Саратовской области было предложено одобрить инициативу компании ООО «Натуральные продукты» по строительству нового предприятия по переработке овощей и фруктов в Пугачёве.

С 2022 года компания уже зарекомендовала себя на рынке, имея действующий завод в Саратове, который способен обрабатывать 4 тысячи тонн сырья в год. Также у предприятия есть заключенные контракты с крупными федеральными ритейлерами, такими как «Магнит», «Лента» и «Светофор».

Для дальнейшего роста бизнеса необходимо строительство нового производственного объекта, что позволит расширить ассортимент, увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить её качество.

Проект будет реализован в четыре этапа с 2026 по 2034 годы. В результате будет создан современный перерабатывающий комбинат с годовой производительностью около 30 тысяч тонн готовой продукции.

По словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, общий объем инвестиций в проект составит 2,4 миллиарда рублей.

