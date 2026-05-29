УФНС предупредило саратовцев о необходимости отчитаться по зарубежным счетам до лета

Физические лица-резиденты РФ, имеющие счета за рубежом, должны до 1 июня предоставить в УФНС отчет о движении средств.

Это касается граждан России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в РФ.

В отчете указываются остатки на начало и конец года, а также суммы поступлений и списаний. При наличии нескольких счетов требуется отдельный лист на каждый.

Отчет не требуется, если счет открыт в стране ЕАЭС или с автоматическим обменом информацией, и оборот или остаток по счету за год не превысил 600 тысяч рублей.

Также освобождаются лица, проживавшие за пределами России более 183 дней в году. Подробности — на сайте ФНС в разделе «Валютный контроль».

Ольга Сергеева