Под Саратовом крупный сахарный комбинат проводит модернизацию и реконструкцию за 1,5 млрд

Балашовский сахарный комбинат направляет 1 469 миллионов рублей на осуществление масштабного инвестиционного проекта.

Проект включает в себя комплексную реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение предприятия. Реализация запланирована на период с 2021 по 2028 год.

Согласно информации, предоставленной Министерством инвестиционной политики Саратовской области, уже завершена реконструкция здания, где осуществляется завершающий этап производства сахара, включая сушку, фасовку в мешки и последующее складирование. Также было проведено техническое перевооружение трехэтажного здания и построен новый складской комплекс. Строительные и монтажные работы, включая установку инженерных систем и систем обеспечения безопасности, успешно завершены, и получено официальное разрешение на ввод обновленного здания в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках проекта был установлен второй кристаллизатор, произведена полная модернизация фильтрационной станции и введен в эксплуатацию высокопроизводительный свеклонасос. Галерея для сырого сахара была заменена. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции известково-газовой печи, а также ведется разработка проектно-технической документации для модернизации других производственных цехов.

