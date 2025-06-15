Саратовские бойцы в зоне СВО нанесли огневые удары по противнику

Стала известна оперативная сводка от подразделений.
Командиры доложили о текущей обстановке.
72-я бригада: Артиллерийские расчёты на позициях, потерь нет.
83-й полк: Работа продолжается, ситуация под контролем.
Медики и «Солнышки»: Без происшествий, личный состав в норме.
«Волгари» и 97-й полк: Задачи выполняются, обстановка стабильная.
98-й полк: Напряжённая ситуация, но позиции удерживаются, нанесены удары по противнику.
Татищевские артиллеристы: Круглосуточное дежурство, выполнение боевых задач.
99-й полк и 345-й дивизион: Связь отсутствует.
Подразделения сохраняют контроль над ситуацией.