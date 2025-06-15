Саратовские бойцы в зоне СВО нанесли огневые удары по противнику

От

Стала известна оперативная сводка от подразделений.

Командиры доложили о текущей обстановке.

72-я бригада: Артиллерийские расчёты на позициях, потерь нет.

83-й полк: Работа продолжается, ситуация под контролем.

Медики и «Солнышки»: Без происшествий, личный состав в норме.

«Волгари» и 97-й полк: Задачи выполняются, обстановка стабильная.

98-й полк: Напряжённая ситуация, но позиции удерживаются, нанесены удары по противнику.

Татищевские артиллеристы: Круглосуточное дежурство, выполнение боевых задач.

99-й полк и 345-й дивизион: Связь отсутствует.

Подразделения сохраняют контроль над ситуацией.