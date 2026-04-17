Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП под Саратовом мужчины

В Балаковской больнице спасают мужчину с множественными переломами и разрывом мочевого пузыря после жёсткого ДТП.

Пациент поступил в клинику в состоянии травматического шока третьей степени. Диагноз: множественные переломы костей таза, открытые переломы рук и ног, разрыв мочевого пузыря с обширным внутренним кровотечением.

К борьбе за жизнь подключились сразу две бригады анестезиологов, а также травматологи, урологи, хирурги и нейрохирурги. В реанимации экстренно начали переливание крови и плазмы — это позволило стабилизировать давление. Состояние пациента удалось сделать стабильным, но врачи по-прежнему называют его критическим.

Напомним, авария произошла утром 16 апреля вблизи села Матвеевка Балаковского района. Тогда пострадали три человека: мужчина, женщина и 10-летний ребёнок. Двое других участников ДТП остаются под наблюдением медиков.

Ольга Сергеева