В Саратовской области увеличили вознаграждение за привлечение контрактников

Саратовская область втрое увеличила размер вознаграждений за помощь в привлечении военнослужащих-контрактников. Согласно новому постановлению губернатора, подписанному 3 июля, выплата теперь составляет 150 тысяч рублей за каждого привлеченного бойца.

Программа, запущенная в декабре 2024 года, уже претерпела несколько изменений. Первоначальный размер вознаграждения в 10 тысяч рублей сначала вырос до 50 тысяч, а теперь достиг 150 тысяч рублей.

Особенностью программы является отсутствие ограничений на количество выплат — за каждого нового контрактника начисляется дополнительное вознаграждение. Для получения денег необходимо предоставить подтверждение из военкомата в местную администрацию. Действие программы продлено до 31 декабря 2025 года.