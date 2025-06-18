Внуки активистки «Женского движения ЕР» собирают гуманитарную помощь

Лето для школьников — отличное время отдохнуть, набраться сил, а самое главное это свободное время для любимых занятий.

«Для Миши и Ромы Черевань лето — это свободное от уроков время, которое мальчишки используют, чтобы помочь защитникам. Уже не первый год ребята, приезжая к бабушке и дедушке, активно ведут работу по сбору гуманитарки: пишут письма, изготавливают сухой душ, рисуют рисунки. И все это под руководством замечательной бабушки, активистки партийного проекта „Женское движение Единой России“ и женсовета Юлии Черевань.

Ловко, со знанием дела ребята изготовили очередную партию сухого армейского душа. Понимают мальчишки как сложно бойцам летом в жару обходиться без средств гигиены.

Находят ребята и время для игр, но важнее сейчас дойти до Победы. Ведь у нас тыл и фронт — едины, а значим мы победим!» — поделилась местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.