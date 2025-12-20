Роман Бусаргин: Для детей бойцов СВО пройдут новогодние представления

В канун Нового года начали проводить праздничные мероприятия для детей наших участников специальной военной операции.

В цирке собрались 1500 маленьких зрителей со всей Саратовской области.

Новогодние представления будут организованы на различных площадках для детей наших защитников, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Эти мероприятия уже стали нашей доброй и важной традицией. И самое важное в них — радостные улыбки мальчишек и девчонок. Пусть Новый год станет для каждого временем новых побед, больших открытий и исполнения заветных желаний!