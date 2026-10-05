Под Саратовом успешно прошли учения по пресечению теракта на объектах Минобороны

В Саратовской области прошли плановые антитеррористические учения на объектах Минобороны.

Оперативный штаб в Саратовской области провёл плановые антитеррористические учения, направленные на отработку взаимодействия ведомств и органов власти при пресечении террористического акта на объектах Министерства обороны РФ. Об этом сообщает региональное УФСБ.

В манёврах приняли участие представители УФСБ, ПУ ФСБ, ГУ МВД, управления Росгвардии, УФСИН, Приволжского линейного управления МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО России в Саратовской области, ГУ МЧС, Саратовского территориального гарнизона и правительства региона.

В ходе учений были отработаны вопросы межведомственного взаимодействия, а также проведена проверка готовности сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению теракта.

По итогам манёвров подтверждено: силы и средства оперативного штаба в Саратовской области готовы к выполнению задач по предназначению.

Ольга Сергеева