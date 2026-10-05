В заводы Саратова инвестируют 30 млрд рублей с созданием более 1000 рабочих мест

В Саратовский индустриальный парк вложат около 30 млрд рублей.

В предприятия, строящиеся на территории Саратовского индустриального парка, планируется инвестировать порядка 30 млрд рублей — это позволит создать более 1000 рабочих мест. Такие цифры озвучил губернатор Роман Бусаргин в интервью российскому телевидению.

Сейчас на площадке СИП площадью 85 гектаров возводятся производственные объекты нескольких предприятий. Среди них — завод по выпуску коробок передач для грузовиков КамАЗ, МАЗ и Урал, предприятие по производству сэндвич-панелей и крупный молочный комбинат по выпуску йогуртов.

Ольга Сергеева