Под Саратовом «работа» наркокурьером довела девушку до колонии

Жительница Вольска получила 8 лет колонии за попытку сбыта наркотиков.

20-летняя девушка осуждена за покушение на сбыт крупной партии запрещённых веществ. Приговор вынесен при участии прокуратуры Саратовской области.

Как установило следствие, в апреле 2026 года фигурантка вступила в преступную группу, специализировавшуюся на продаже наркотиков через закладки. Уже 1 мая она забрала в Балаково 90,8 грамма наркотического средства, расфасовала его в 66 пакетиков и планировала разложить по тайникам в Вольске.

Однако довести преступление до конца девушка не успела — её задержали полицейские. Суд, согласившись с позицией гособвинения, приговорил её к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ольга Сергеева