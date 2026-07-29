В саратовском регионе планируют инвестировать средства в современный завод бытовой техники

На KazanForum представили инвестпроекты Саратовской области на миллиарды рублей.

В ходе международного форума KazanForum Саратовская область презентовала несколько крупных инвестиционных проектов, вызвавших интерес у потенциальных инвесторов. В рамках экспозиции регион представил три наиболее перспективных направления.

Среди них — создание универсального туристического центра, строительство современного гостиничного комплекса и запуск производства бытовой техники. Особое внимание уделено последнему проекту: предприятие по выпуску бытовых приборов может получить значительные капиталовложения.

Представленные инициативы стали частью общей экспозиции российских регионов, где демонстрировались наиболее привлекательные для бизнеса проекты. Детали сотрудничества и сроки реализации пока не раскрываются, но переговоры с инвесторами уже ведутся.

Ольга Сергеева