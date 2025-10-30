Под Саратовом ребенка за руку покусал американский булли

По требованию прокуратуры города Маркс владелец собаки породы «американский булли» выплатит компенсацию за нападение на ребенка.

Инцидент произошел на улице Кирова, где пес покусал несовершеннолетнего, причинив ему укушенные раны предплечья и сильный испуг.

Суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда и взыскал с хозяина животного 20 тысяч рублей в пользу законного представителя пострадавшего.

Напомним, это не первый случай нападения собак в регионе — ранее в Саратове было возбуждено уголовное дело после атаки стаи безнадзорных псов на женщину, которой потребовалась медицинская помощь.

Ольга Сергеева