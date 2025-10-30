В Саратовской области за неделю снова подорожали огурцы и помидоры

В период с 20 по 27 октября в регионе продолжился рост цен на отдельные продукты.

По данным Саратовстата, наибольшее подорожание коснулось свежих овощей: помидоры стали дороже на 7,4% (до 158 руб./кг), а огурцы — на 4,5% (132 руб./кг). Также на 2% выросла стоимость яиц, достигнув в среднем 79 рублей за десяток. Отметим, что эти товары дорожают за осень уже не первый раз.

Среди незначительно подешевевших товаров статистики отмечают лишь вермишель и картофель, цены на которые снизились на 1,2%.

Ольга Сергеева