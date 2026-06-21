В столкновении фуры с иномаркой в Саратове погибли женщина и ребенок

Сегодня в Гагаринском районе Саратова произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок.

По информации начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, авария случилась около 15:37 на 266-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», вблизи села Боковка.

В результате столкновения автомобиля Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, и грузового автомобиля «Камаз», управляемого 24-летним мужчиной, погибли автомобилистка и ее 8-летняя пассажирка.

Спасатели провели работы по деблокированию тел погибших с помощью гидравлического инструмента. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Ольга Сергеева