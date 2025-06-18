Саратовских чиновников заставили заплатить 16-летней девочке за нападение бродячего пса

Администрация Лысогорского района выплатит компенсацию пострадавшей от укусов собаки несовершеннолетней.

В Саратовской области суд обязал местных чиновников возместить моральный ущерб 16-летней жительнице поселка Лысые Горы, пострадавшей от нападения бездомного пса. Инцидент произошел в августе 2024 года, после чего девушке потребовалась медицинская помощь и длительный курс антирабических прививок.

Иск был подан прокуратурой после обращения матери пострадавшей. Суд признал администрацию района виновной в бездействии по отлову бродячих животных. Размер компенсации составил 15 000 рублей.

В региональной прокуратуре подчеркнули, что данный вердикт должен послужить сигналом для всех муниципальных образований о необходимости своевременного выполнения обязанностей по регулированию численности безнадзорных животных.