Под Саратовом за 75 тысяч продают футболку с автографом Горшка и его фото

Редкий автограф солиста «Король и Шут» выставлен на продажу в Саратовской области.

Жительница Татищевского района предлагает коллекционерам уникальный лот — футболку с автографом легендарного Михаила Горшенева (Горшка). Артефакт был получен после концерта культовой группы в Саратове в 2004 году.

К раритетной вещице продавец прилагает бонус — 15 фотографий на выбор. За весь комплект владелица просит 75 000 рублей.

Напомним, что интерес к творчеству «Король и Шут» вновь возрос в 2023 году после выхода сериала о группе. Михаил Горшенев ушел из жизни в 2013 году, но его музыка продолжает жить — в том числе в исполнении группы «Князь» под руководством Алексея Князева, родного брата Горшка. Коллектив включает в свой репертуар хиты легендарного «КиШ».

Этот лот представляет особый интерес для фанатов русского рока — подлинные автографы покойного лидера группы становятся все большей редкостью.