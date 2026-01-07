Под Саратовом ветеринары спасли лебедя с раненым крылом

Ветеринарные врачи в Питерском районе помогли травмированному лебедю.

Местные жители обнаружили пернатого после столкновения птицы с линией электропередач и доставили на станцию.

«В ходе осмотра у лебедя диагностировали повреждение мягких тканей крыла. Мы назначили необходимый курс лечения и создали все условия для реабилитации», — сообщили в региональном Управлении ветеринарии.

Птицу планируется оставить на ветстанции до наступления весны. За это время специалисты рассчитывают полностью вылечить лебедя, чтобы он смог восстановить силы и был готов к длительным сезонным перелётам.

Алиса Эай