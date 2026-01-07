Роман Бусаргин рассказал об интеграции участников СВО

Для поддержки саратовских бойцов власти Саратовской области запустили региональную кадровую программу «Наши Герои».

Первые 50 участников СВО, которые успешно прошли отборочные этапы, начали обучение и стажировку в органах власти и на крупных предприятиях. Из числа финалистов проекта формируется кадровый резерв. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Стал наставником капитана Юрия Чибисова. В рамках проекта он выбрал для себя социальное направление и работу с молодежью. В течение нескольких месяцев вместе с Юрием Михайловичем проводили встречи с близкими наших бойцов, посещали различные учреждения, где занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Все предложения, которые прозвучали от Юрия Михайловича и других военнослужащих-участников проекта «Наши герои», будут учтены в образовательных программах, — написал в соцсетях глава региона.

Бусаргин отметил, что интеграция участников СВО в органы местной власти ведётся во всех муниципалитетах. Появились должности заместителей глав и заведующих секторами по патриотической работе, где уже трудоустроены военнослужащие.

Подготовила Ольга Сергеева