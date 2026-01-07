В Саратове для каждой зимней спортивной площадки назначат личного куратора

В Саратове для занятий зимними видами спорта подготовлены 170 объектов.

В их число входят 51 хоккейная коробка на территориях школ и во дворах, 16 ледовых площадок и 7 катков, из которых уже работает шесть.

Александр Блатман, заместитель главы администрации по социальной сфере, поручил назначить ответственных лиц для каждого объекта. Их задача — следить за состоянием площадок и оперативно организовывать необходимые работы по их содержанию и ремонту. Несмотря на непростые погодные условия, которые осложняют поддержание льда, работа объектов, где это возможно, продолжается.

Ольга Сергеева