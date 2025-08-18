Губернатор Роман Бусаргин 18 августа провел постоянно действующее совещание с участием зампредов и министров Правительства области, а также глав районов.

По поручению главы региона в предстоящую субботу, 23 августа, пройдет общеобластной прием граждан по широкому кругу вопросов. Встречи с жителями проведут заместители председателя правительства, руководители министерств, ведомств и структурных подразделений, а также главы муниципальных районов. Бусаргин в этот день также проведет личный прием.

В рамках совещания обсудили ремонтно-восстановительные работы жилых домов в Питерке и Ершове. Глава региона, обращаясь к руководителям муниципалитетов подчеркнул, что со стороны области территориям оказана вся необходимая поддержка. Из резервного фонда оперативно доводится финансовая помощь при обращении от органов местного самоуправления. При этом активных действий на уровне районов не было принято, в том числе по оформлению документов. Бусаргин поручил незамедлительно приступить к восстановительным работам по всем пострадавшим объектам.

«В Ершове работы начали несколько дней назад, в Питерском районе еще не приступали. Такие подходы недопустимы. Вы — местная власть, которая в первую очередь должна быть заинтересована в решении проблем на своей территории», — обратился губернатор к главам районов.

Кроме того, в Саратовской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На данный момент технически готово 80% всех теплоисточников, 87% тепловых сетей. Общая готовность по области составляет почти 80%. Глава региона подчеркнул, что работы должны вестись в ежедневном режиме, чтобы войти в осенне-зимний период без задержек.

В Балакове устранены порывы на сетях, из-за которых жители продолжительное время оставались без горячей воды. О перебоях с ГВС жители сообщали губернатору. В связи со срывом сроков восстановления подачи ресурса было направлено обращение в прокуратуру.

В этом году на обеспечение саратовцев лекарствами выделено 4,7 млрд рублей, из которых свыше 3,5 млрд рублей – средства регионального бюджета. Финансирование выросло почти на 400 млн рублей в сравнении с прошлым годом. Глава региона напомнил министру здравоохранения о необходимости постоянного мониторинга ситуации в сфере обеспечения граждан препаратами. Кроме того, следует держать на контроле вопрос наличия необходимых препаратов в аптечных пунктах и поликлиниках. Для того, чтобы процесс был выстроен максимально эффективно, в медучреждениях региона внедряется единая информационная система.

«Ежегодно финансирование на обеспечение граждан льготными лекарствами растет. В ближайшее время выйдем с предложением к областным депутатам о выделении дополнительного финансирования этого направления. Таким образом, сумма поддержки станет еще выше. Но даже на текущий момент рост значительный, особенно если сравнивать с 2022 годом. Поэтому со стороны профильного министерства важно максимально эффективно выстраивать все процессы, которые связаны с обеспечением лекарствами наших жителей», — подчеркнул глава региона.

Сообщается, что ветераны боевых действий СВО могут пройти диспансеризацию в поликлиниках Саратова. Для участников специальной военной операции доступно индивидуальное медицинское сопровождение во внеочередном порядке. На данный момент обследования прошли 665 человек. Кроме того, 453 места доступно для реабилитационно-восстановительного лечения.

