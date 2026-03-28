Под Саратовом восстановят разбитый при возведении моста участок трассы А-298 в апреле

В Саратовской области восстановят поврежденный участок трассы А-298.

В регионе приступят к восстановлению поврежденной дороги, ведущей к Ртищево. Дорожное полотно пострадало от интенсивного движения большегрузов при возведении нового путепровода.

В региональном Миндоре уточнили, что объект находится в ведении подразделения Росавтодора — ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское». Местные власти держат ситуацию на контроле, профильные специалисты уже подготовили план необходимых мероприятий.

Ремонтные работы затронут значительный отрезок пути — с 256-го по 271-й километр. Масштабное обновление дорожной инфраструктуры стартует уже в апреле: федеральные дорожники планируют вывести технику на объект в начале следующего месяца.

Ольга Сергеева