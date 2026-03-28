В Саратове стартовало окружное первенство по ММА

Первенство Приволжского федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА) началось в Саратове.

Участниками соревнований стали юноши и юниоры, которым предстоит показать результаты упорных тренировок и волю к победе.

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов отметил, что развитие детского и юношеского спорта остается одним из ключевых приоритетов «Единой России».

«В нашей Народной программе особое внимание уделено популяризации здорового образа жизни. Отрадно, что все больше молодых людей в Саратовской области выбирает спорт. Возводятся новые спортивные объекты, открываются секции, обновляются школьные спортзалы — в том числе в сельских территориях», — прокомментировал Алексей Антонов.

По словам спикера, о стремлении молодежи к активному образу жизни говорит и активное участие в ежегодном марафоне, который организуют сторонники партии. В этом году площадки акции «Сила России» планируется открыть во всех районах области.

«Важно, чтобы каждый мог проявить себя, попробовать свои силы в разных видах физической активности», — добавил Алексей Антонов в соцсетях.

Ольга Сергеева