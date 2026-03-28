В Саратовской области за год отреставрировали 44 старинных здания-памятника

В регионе подвели итоги работы по сохранению исторического наследия.

За 2025 год реконструкцию и реставрацию прошли 44 объекта культурного наследия. Об этом на встрече с губернатором Романом Бусаргиным сообщил министр — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Всего в регионе насчитывается 5 523 объекта культурного наследия. С начала 2026 года уже выдано шесть разрешений на проведение ремонтно-реставрационных работ в Саратове, Энгельсе и Балашовском районе.

В прошлом году специалисты провели 70 контрольно-надзорных мероприятий. В результате собственники демонтировали незаконные вывески и кондиционеры, привели в порядок фасады и кровли, а на ряде объектов установили информационные таблички. Также составлено 11 протоколов об административных нарушениях — за несанкционированные металлоконструкции и ненадлежащее содержание памятников.

С 1 марта 2026 года комитет приступил к выявлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с целью последующего вовлечения их в хозяйственный оборот.

Ольга Сергеева