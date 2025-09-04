Санврачи насчитали уже пять отравившихся грибами саратовцев

В Саратовской области с начала года зафиксировано пять случаев отравления грибами.

По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших в возрасте от 50 до 70 лет — жители Балакова, Балашова, Татищево и Саратова.

Отравившиеся собирали грибы в лесополосах у местных населённых пунктов и употребляли в пищу сыроежки, маслята, лисички и другие виды.

За последние три года в регионе от отравлений грибами пострадал 41 человек, один случай закончился летальным исходом.

Специалисты предупреждают: многие съедобные грибы имеют ядовитых двойников. Например, сыроежку можно спутать со смертельно опасной бледной поганкой.