Саратовские грибники ждут второй волны рыжиков в октябре

В Саратовской области грибники сообщают о неоднородной ситуации с «тихой охотой».

В то время как одни пользователи паблика «Грибы Саратовской области» жалуются на полное отсутствие добычи в Татищевском, Новобурасском и других районах, другие делятся успехами.

Некоторым жителям повезло собрать по несколько ведер грибов в Энгельсском и Вольском районах. Опытные грибники дают советы, например, о находке песочников в районе Усть-Карамана.

Сейчас саратовские грибники с надеждой ожидают вторую волну рыжиков, которая может появиться после предстоящих дождей.

Ольга Сергеева