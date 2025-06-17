В Саратове девочка-младенец дома опрокинула на себя чайник с кипятком

В Саратове грудной ребёнок получил ожоги кипятком.

14 июня в квартире на улице Артиллерийской произошёл несчастный случай с 11-месячной девочкой. По информации издания «Саринформ», малышка случайно опрокинула на себя чайник с кипятком.

В результате инцидента ребёнок получил термические ожоги спины и нижних конечностей. Медики оперативно доставили пострадавшую в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Этот случай в очередной раз напоминает о необходимости особой бдительности родителей при наличии в доме маленьких детей.

Специалисты рекомендуют:

Не оставлять горячие жидкости в зоне досягаемости малышей.

Использовать специальные защитные приспособления на кухне.

Всегда контролировать перемещения детей вблизи потенциально опасных предметов.

В настоящее время состояние ребёнка уточняется. Медики оценивают степень полученных травм и оказывают необходимую помощь.